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Israele al voto: la sfida tra il generale e il premier accusato di evocare l’opzione nucleare

Domani Israele torna alle urne: sfida tra Gadi Eisenkot, figura militare, e Benjamin Netanyahu, accusato di evocare un attacco nucleare. 7,3 mln elettori.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Domani gli israeliani sono chiamati alle urne per una tornata elettorale che porta con sé due elementi inediti e decisivi: il confronto personale fra una figura con un percorso tutto nel perimetro militare, Gadi Eisenkot, e Benjamin Netanyahu, descritto come leader divisivo e indicato come colui che ha evocato l’ipotesi di un attacco nucleare.

Si tratta delle prime elezioni dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e delle prime, dal 1988, a svolgersi dopo che un governo ha completato un intero mandato quadriennale. Il quadro istituzionale del voto assume dunque rilevanza storica oltre che politica.

Sono 7,3 milioni i cittadini aventi diritto di voto — tutti coloro che hanno più di 18 anni — su una popolazione di circa 10 milioni. Il voto all’estero non è consentito nella norma: fanno eccezione i diplomatici e i loro familiari, i militari di stanza oltreoceano e i rappresentanti delle istituzioni nazionali che prestano servizio oltre confine.

Per questi elettori è stato previsto un voto anticipato, già svolto il 15 ottobre. In questa categoria rientrano poco meno di 5.000 diplomatici chiamati a esprimere la propria preferenza all’estero.

L’articolo è a firma di Giovan Battista Brunori, corrispondente Rai/Tg1.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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