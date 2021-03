Trappole per animali alle Guglie pericolosissime per i cani

Siamo certi che se mai si dovesse giungere ad individuare il soggetto responsabile di una trappola così barbara, egli si difenderebbe affermando che era progettata per animali nocivi e dannosi come ratti, pantegane, ecc…

Ma come si fa a non pensare che una creazione del genere può essere pericolosissima per l’animale più amico dell’uomo, fedele e affettuoso con il suo padrone e con gli altri?

Di sicuro l’inventore della trappola non ammetterà mai di nutrire ostilità verso i cani, e che è solo per una fatalità che quei malefici dispositivi si trovino in un posto dove la gente va a passeggiare con il fido animale.

La foto è stata postata in Facebook da

Sabrina che ci ha consentito la sua divulgazione.

L’allarme lanciato è serissimo: “Attenzione, al Parco delle Guglie”.

La foto mostra tutta l’abilità del cinico autore.

Un pezzo di formaggio in cui è fissato con una fascetta metallica (di quelle che si usano per chiudere i sacchetti) un pezzo di fil di ferro appuntito sagacemente piegato dandogli la forma di amo.

Il dispositivo è truce della sua ingegnosità: appena la povera bestiola lo avrà ingoiato non riuscirà più a sputarlo perché proprio in virtù degli effetti dell’amo, si aggancerà piantandosi alla laringe.

E se per caso il proprietario cercasse di estrarlo tirandolo fuori dalla bocca, la parte acuminata ancorata strapperà le carni producendo ferite interne alle pareti del cane.

Ringraziamo Sabrina

che ci ha offerto la possibilità di lanciare questo allarme e noi lo facciamo nella speranza che l’autore della trappola leggendo queste righe ripensi al suo gesto e decida di non compierlo più.

Laura Beggiora