Tram, aumentano corse

AVM/Actv informa che, da venerdì 28 maggio 2021, il servizio tranviario serale delle linee T1 e T2 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi viene integrato con nuove corse come di seguito indicato.

Linea T1

venerdì e sabato (feriali)

da Favaro per Venezia dalle ore 19:04 alle ore 23:04 corse ai minuti 04, 19, 34 e 49

da Venezia per Favaro dalle ore 19:49 alle ore 23:49 corse ai minuti 04, 19, 34 e 49

da Mestre Centro per Favaro corse alle ore 21:45, 22:05 e 22:25

domenica e festivi

da Favaro per Venezia dalle ore 19:09 alle ore 23:09 corse ai minuti 09, 29 e 49

da Venezia per Favaro dalle ore 19:14 alle ore 23:54 corse ai minuti 14, 34 e 54

da Mestre Centro per Favaro corse alle ore 22:05 e 22:35

sponsor

Linea T2

venerdì e sabato (feriali)

da Mestre Centro per Marghera dalle ore 19:30 alle ore 21:30 corse ai minuti 10, 30 e 50

da Marghera per Mestre Centro dalle ore 20:00 alle ore 22:00 corse ai minuti 00, 20 e 40

domenica e festivi

da Mestre Centro per Marghera dalle ore 19:10 alle ore 21:40 corse ai minuti 10 e 40

da Marghera per Mestre Centro dalle ore 19:10 alle ore 22:10 ai minuti 10 e 40