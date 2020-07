Traghettilines regala voucher sconto per scoprire le meraviglie d’Italia

Quest’anno più che mai in molti decideranno di restare in Italia per le proprie vacanze estive, Traghettilines vuole quindi sostenere questa scelta riservando ai propri clienti una selezione di coupon sconto da utilizzare presso numerose attrazioni turistiche italiane.

“Tramite questa iniziativa intendiamo promuovere le eccellenze del nostro Paese, come famosi parchi a tema quali MagicLand e Cinecittà World, e aziende locali della Sicilia e della Sardegna come cantine vinicole e parchi avventura per andare a soddisfare ogni tipo di idea di vacanza e divertimento ad un prezzo vantaggioso”

Chiunque acquisterà un biglietto del traghetto attraverso il sito internet traghettilines.it verrà omaggiato con una selezione di coupon sconto da utilizzare presso alcune fra le migliori attrazioni turistiche del nostro territorio che andranno ad arricchire le esperienze di viaggio. Una volta effettuata la prenotazione sarà sufficiente accedere alla propria area riservata sul sito ed effettuare il download del coupon nella sezione dedicata.

Sul sito è inoltre è possibile accedere ad offerte e promozioni e molti altri benefit per organizzare al meglio la propria vacanza. Con uno staff specializzato e disponibile 7 giorni su 7 è la soluzione perfetta per prenotare in sicurezza il proprio biglietto traghetto.

Per informazioni complementari contattare l’Area Marketing: commerciale@traghettilines.it / tel. 0565 912200.



TRAGHETTILINES

Traghettilines.it è il principale sito dedicato alla prenotazione online dei traghetti e degli aliscafi per tutte le isole e destinazioni costiere del Mediterraneo. Su Traghettilines.it è possibile scegliere tra 43 compagnie di navigazione ed oltre 1.200 linee marittime, che possono essere combinate autonomamente per costruire il proprio viaggio di andata e ritorno, anche con compagnie diverse e sempre al miglior prezzo.