Toscanini e la straordinaria nascita dell’Orchestra della Scala: presentazione del libro di Mauro Balestrazzi

La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia celebra Arturo Toscanini e l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua fondazione, con la presentazione del libro La tournée del secolo. Toscanini e la straordinaria nascita dell’Orchestra della Scala (ed. Libreria Musicale Italiana) che si svolgerà in diretta streaming dalla sala del Teatro di Campo San Fantin venerdì 23 aprile 2021 ore 17.30: vi parteciperanno l’autore Mauro Balestrazzi, il sovrintendente e direttore artistico della Fenice Fortunato Ortombina e, in collegamento da New York, il musicologo Harvey Sachs.

La tournée del secolo.

Toscanini e la straordinaria nascita dell’Orchestra della Scala è una lunga cronaca di fatti avvenuti un secolo fa, che ha come protagonista Arturo Toscanini. Attorno a lui si muovono decine di altri personaggi che concorrono a realizzare eventi straordinari: la nascita dell’Ente autonomo che garantisce al Teatro alla Scala l’autonomia artistica e gestionale; la creazione di un’orchestra stabile che intraprende la più lunga tournée mai immaginata; la rifondazione anche fisica della Scala, che riapre le sue porte al pubblico dopo una chiusura durata tre anni.

Naturalmente, con il contributo fondamentale di Toscanini, la lunga operazione per dare un nuovo statuto alla Scala viene avviata ufficialmente nel gennaio del 1919 e si conclude con la riapertura del teatro nel dicembre del 1921. Tre anni di complesse trattative e di coraggiose iniziative, in un paese ancora afflitto dai problemi economici lasciati in eredità dalla guerra.

«Sarà inevitabile, in questa speciale occasione – ha commentato Ortombina – rievocare anche le numerose e importantissime apparizioni del maestro a Venezia: Toscanini alla Fenice fu protagonista della memorabile Stagione di primavera del 1895, quando diresse Cristoforo Colombo di Alberto Franchetti, Falstaff di Giuseppe Verdi, Le Villi di Giacomo Puccini, l’opera oggi dimenticata Emma Liona di Antonio Lozzi e un concerto sinfonico; tornò in laguna nel marzo 1906 per una coppia di concerti, e poi ancora nel 1920 e nel 1921. Risale invece al 1949 il suo ultimo concerto veneziano, quando inaugurò la dodicesima edizione del Festival internazionale di musica contemporanea dirigendo l’Orchestra della Scala in trasferta.