Torna l’assemblea aperta del lunedì di “Tutta la Città insieme!”

L’appuntamento era stato fissato per settembre, ma quanto sta succedendo in città e nel mondo ha costretto il gruppo “Tutta la Città insieme!” ad anticipare la consueta assemblea aperta del lunedì a lunedì 23 agosto.

Quanto sta accadendo in Afghanistan non può non riguardare tutti, interroga le coscienze e richiede un momento di confronto e di riflessione.

In città l’estate, col ritorno del turismo, ha pesantemente fatto deflagrare alcune problematiche irrisolte, prima fra tutte quella del trasporto pubblico.

E un importante argomento cittadino ha segnato sviluppi interessanti: la risposta all’interrogazione che il gruppo ha presentato sull’ex Ospedale al Mare apre nuovi orizzonti. C’è la possibilità fondata di bloccare il progetto dei resort e dare al Lido e alla città un compendio sanitario (e non solo) di grande rilievo e di essenziale utilità.

Sono questi i temi su cui l’incontro verterà:

1. La crisi in Afghanistan

2. La situazione del trasporto pubblico (illustrazione di Franco Migliorini)

3. Quale futuro per l’ex Ospedale al Mare?

L’appuntamento è sulla piattaforma zoom di “Tutta la Città insieme!” lunedì 23 agosto alle ore 21.15.

Per partecipare richiedere il link a info@tuttalacittainsieme.it

Giovanni Andrea Martini