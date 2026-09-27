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Torino, confessa un partecipante al festino: il pusher ucciso e fatto a pezzi nella casa della prof

A Torino un ragazzo ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi un pusher durante un “droga party” nella casa della prof; un inquietante messaggio su Instagram.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un ragazzo ha ammesso di aver ucciso e smembrato un pusher durante un “droga party” che si è tenuto nella casa della prof coinvolta nella vicenda a Torino. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’omicidio sarebbe avvenuto per una somme pari a 50 euro.

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La confessione è arrivata dal giovane che partecipava al festino: ha detto di essere coinvolto nell’episodio in cui un uomo, indicato come pusher, è stato fatto a pezzi. La notizia segnala inoltre la presenza di un inquietante messaggio pubblicato su Instagram legato alla vicenda.

La ricostruzione dei fatti è stata resa nota dal quotidiano che ha pubblicato l’articolo a firma di Federico Gottardo il 27 settembre 2026. Alcuni contenuti audio collegati alla copertura sono segnalati come riservati agli abbonati premium del giornale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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