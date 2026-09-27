Lavrov all’Onu accusa l’Europa e consegna a Guterres un rapporto su Bucha

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Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha utilizzato il suo intervento alle Nazioni Unite per criticare il ruolo dell’Europa nei negoziati internazionali, accusandola di “ostacolare i negoziati”.
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Durante la permanenza all’Assemblea, Lavrov ha inoltre presentato a Guterres un rapporto definito sulle presunte falsificazioni relative a Bucha.
Ai margini dei lavori dell’Assemblea, il ministro russo ha avuto un incontro con Wadephul.