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Lavrov all’Onu accusa l’Europa e consegna a Guterres un rapporto su Bucha

Alle Nazioni Unite Sergei Lavrov accusa l’Europa di “ostacolare i negoziati”, presenta a Guterres un rapporto sulle falsificazioni di Bucha e incontra Wadephul.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha utilizzato il suo intervento alle Nazioni Unite per criticare il ruolo dell’Europa nei negoziati internazionali, accusandola di “ostacolare i negoziati”.

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Durante la permanenza all’Assemblea, Lavrov ha inoltre presentato a Guterres un rapporto definito sulle presunte falsificazioni relative a Bucha.

Ai margini dei lavori dell’Assemblea, il ministro russo ha avuto un incontro con Wadephul.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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