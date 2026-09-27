Compleanno simbolico a Villa Certosa: torte, gadget e ricordi per Berlusconi

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Martedì avrebbe compiuto 90 anni. A Villa Certosa si sono tenuti festeggiamenti con torte e omaggi che hanno accompagnato il giorno dedicato a Berlusconi.

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La ricorrenza ha assunto una dimensione che va oltre la sola commemorazione privata: tra i messaggi sui social e la diffusione di gadget, la sua immagine continua a circolare e a radunare adesioni.

L’atmosfera descritta è dominata da un misto di devozione e nostalgia, elementi che hanno segnato la giornata e la memoria attorno alla figura celebrata.

La celebrazione è stata raccontata come un evento simbolico, in cui gli oggetti e le piattaforme digitali contribuiscono a mantenere viva la presenza pubblica.