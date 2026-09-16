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TG2 Italia Europa del 16 settembre 2026: palinsesto e redazione del servizio delle 10:00

TG2 Italia Europa del 16/09/2026 ore 10:00: direzione Antonio Preziosi, temi caldi tra cui il ritorno a scuola, la morte di Emma Bonino e US Open 2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il programma TG2 Italia Europa andato in onda il 16 settembre 2026 alle 10:00 ha presentato i temi indicati come prioritari dalla redazione per la giornata.

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Alla guida della testata figura il direttore Antonio Preziosi, affiancato dal vicedirettore Alfonso Samengo. TG2 Italia è indicato come una rubrica del Tg2, con il palinsesto organizzato attorno ad aree tematiche specifiche.

Tra i “temi caldi” segnalati per la puntata sono elencati il ritorno a scuola, la morte di Emma Bonino, l’US Open 2026, la Mostra del cinema di Venezia, la guerra in Ucraina e la crisi con l’Iran.

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Le aree tematiche della redazione includono Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero e Viaggi e turismo.

La struttura redazionale fa capo al Tg2 e collabora con le redazioni regionali e la rete Tgr. Tra le redazioni e le aree regionali menzionate figurano Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Furlanija Julijska krajina, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige – Trento, Trentino Alto Adige – Bolzano, Tagesschau Trail, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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