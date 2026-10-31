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Tg1 Dialogo del 31 ottobre 2026: storie di integrazione, fratellanza e solidarietà

Tg1 Dialogo, 31/10/2026: storie di integrazione, fratellanza e solidarietà. A cura di Mario Prignano; commento di padre Enzo Fortunato. In onda dopo il Tg1 delle 8.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Sabato 31 ottobre 2026 va in onda Tg1 Dialogo, la rubrica del Tg1 dedicata a racconti legati all’integrazione sociale, alla fratellanza e alla solidarietà. Il programma mette a fuoco percorsi religiosi e interculturali che favoriscono il confronto e il sostegno reciproco.

La rubrica è curata da Mario Prignano. Il commento è affidato a padre Enzo Fortunato, mentre il direttore della rivista collegata è indicato come San Francesco.

Tg1 Dialogo va in onda il sabato mattina, subito dopo il Tg1 delle 8. Per contatti con la redazione è disponibile l’indirizzo tg1dialogo@rai.it.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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