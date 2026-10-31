Tg1 Dialogo del 31 ottobre 2026: storie di integrazione, fratellanza e solidarietà

Sabato 31 ottobre 2026 va in onda Tg1 Dialogo, la rubrica del Tg1 dedicata a racconti legati all’integrazione sociale, alla fratellanza e alla solidarietà. Il programma mette a fuoco percorsi religiosi e interculturali che favoriscono il confronto e il sostegno reciproco.

La rubrica è curata da Mario Prignano. Il commento è affidato a padre Enzo Fortunato, mentre il direttore della rivista collegata è indicato come San Francesco.

Tg1 Dialogo va in onda il sabato mattina, subito dopo il Tg1 delle 8. Per contatti con la redazione è disponibile l’indirizzo tg1dialogo@rai.it.