Acosta vince la Sprint di Sepang, Marquez secondo e allunga in classifica

Sepang, 31 ottobre 2026 — Pedro Acosta ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, dominando la prova su Ktm.

Dietro al giovane pilota si è piazzato il leader iridato Marc Marquez sulla Ducati ufficiale, mentre il podio è stato completato dall’Aprilia di Marco Bezzecchi. Quarto posto per Ogura, seguito da Di Giannantonio e Bagnaia.

Sono usciti di scena Alex Marquez e Jack Miller durante la sprint.

La classifica mondiale vede Marquez allungare a +19 su Jorge Martin (Aprilia). Aprilia ha comunicato che Martin non prenderà parte al resto del weekend malese per proseguire il recupero dall’infortunio. Lo stesso pilota ha spiegato di averci provato ma di non essere efficace nella guida, aggiungendo di non aver avuto “il controllo al 100%”.

Acosta ha definito la vittoria un’opportunità colta grazie al lavoro del team e si è detto “davvero contento”.

Se Marquez conquisterà almeno 18 punti nella gara lunga di domenica — cioè chiudendo primo o secondo — otterrà il primo match point per il titolo in vista del weekend successivo in Qatar.