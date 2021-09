“Terza dose a sanitari, anziani e immunocompromessi”. Ultima ora

La terza dose del vaccino sta per partire per sanitari, anziani e immunocompromessi. La conferma è appena arrivata direttamente dal Commissario per l’emergenza Covid Figliuolo.

“Si partirà con la terza dose a settembre per gli immunocompromessi, una platea di tre milioni di persone, poi a seguire si andrà sugli anziani e sui sanitari e poi vedremo”.

Queste le parole del Commissario per l’emergenza Covid Figliuolo in visita all’hub vaccinale della Asl di Rieti presso lo stabilimento Amazon di Passo Corese.

Il Commissario ha anche detto: “C’è preoccupazione su quel milione e 800mila cittadini tra i 50-59 anni non ancora vaccinato e anche se abbiamo raggiunto l’82% delle prime inoculazioni questo potrebbe non bastare”.

Il traguardo dell’80% di persone immunizzate in Italie è stato dunque raggiunto, ma ora potrebbe non bastare più.

“Il mio appello è a queste persone anche se c’è stata una ripresa della campagna vaccinale negli ultimi giorni con oltre 10mila prime inoculazioni al giorno per questa fascia età”, ha detto il Commissario Figliuolo in visita all’hub vaccinale.

Questa mattina il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi alla Camera aveva detto: “Io credo la via siano i test salivari, devono essere estesi oltre le ‘scuole sentinella’ ma non intervengo: è materia del commissario Figliuolo, lo ringrazio sempre e non mi permetto di intervenire”.

“Se c’è necessità di quarantena riguarda il singolo istituto, non è più possibile estendere questa condizione a tutta la regione o al comune. Isoleremo il cluster, ne vedremo la gravità, lo limiteremo; sulle quarantene sentiamo il parere del Cts e delle autorità sanitarie ma la scuola deve rimanere aperta questa è la mia posizione evitando situazioni di contagio diffuso”.