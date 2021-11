Terremoto in provincia di Cosenza, gente in strada

Terremoto in provincia di Cosenza: due le scosse registrate.

Le due scosse di terremoto sono state registrate ieri a Bianchi, un centro della provincia di Cosenza.

La prima scossa ha avuto luogo alle 19:54, con magnitudo 3.7 e ipocentro a 19 chilometri di profondità.

La seconda alle 20:08, con magnitudo 2.2 e ipocentro a soli 6 chilometri di profondità.

La prima scossa in particolare é stata chiaramente avvertita dalla popolazione.

Alcune persone si sono riversate in strada, in preda alla paura.

Le due scosse, comunque, non hanno provocato danni.