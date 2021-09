Terremoto in Messico: scossa di 7.0

Un violento terremoto ha colpito poco fa il Messico: una scossa di magnitudo 7 è stata confermata.

Il sisma, secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stato registrato quattro km a est di Los Órganos de San Agustín (sudest), nello Stato di Guerrero, alle porte di Acapulco.

L’ipocentro è stato individuato ad una profondità di 12,6 km.

La scossa di magnitudo 7 che ha colpito il sudest del Messico è stata avvertita anche nella capitale Città del Messico dove, ha riferito il sindaco Claudia Sheinbaum su Twitter, vi sono state interruzioni di corrente elettrica ma la rete dei trasporti pubblici ha continuato a funzionare.

Da parte sua, il governatore dello stato di Guerrero – Hector Asutudillo – ha detto che in questa fase non si registrano vittime o danni significativi.

La scossa è durata meno di un minuto.

Il precedente forte terremoto in Messico (di magnitudo 7.1) risaliva al 19 settembre 2017, quando morirono 369 persone.

Nel 1985 un terremoto di magnitudo 8.2 causò la morte di 10.000 persone e circa 30.000 persone rimasero ferite.

Nel corso dei minuti, intanto, cominciano ad arrivare le prime conferme.

Almeno una persona è morta a causa del terremoto che ha colpito il sudest del Messico, nell’area di Acapulco, nello Stato di Guerrero.

La notizia è appena stata data all’emittente Milenio TV dal governatore dello Stato, Hector Astudillo, precisando che la vittima – un uomo – è stata colpita da un palo della luce nella vicina cittadina di Coyuca de Benitez.