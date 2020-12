Terremoto in Croazia questa mattina alle 6.28. La scossa è stata registrata con una magnitudo di 5.2.

L’origine del terremoto (dato indicativo) nel centro del Paese.

La scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata dunque registrata alle 6:28 nel cento della Croazia.

Secondo i dati del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro vicino la città di Petrinja.

Non sono ancora disponibili al momento informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Esaminando i precedenti, una forte scossa in territorio croato e nei territori limitrofi era stata registrata in marzo di quest’anno, al punto che erano state compiute verifiche alla centrale nucleare sita in terra slovena, fortunatamente che non ha portato alla scoperta di problemi.

