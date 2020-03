Terremoto Croazia questa mattina: vicina centrale nucleare è operativa senza problemi

Terremoti in Croazia domenica mattina: nessun problema per nucleare in Slovenia.

La centrale nucleare di Krsko, in territorio sloveno e distante circa 60 km da Zagabria, città colpita questa mattina da un forte terremoto, continua a operare in modo sicuro e affidabile, senza problemi. Queste le parole del management dell’impianto sul sito ufficiale.

“Ispezione preventive dei sistemi e degli equipaggiamenti sono in corso” e “la centrale continua a operare a piena potenza”, si legge sul sito dell’impianto, condiviso al 50% da Slovenia e Croazia.

“Esperti” della centrale “stanno conducendo analisi come previsto dai protocolli e al momento non c’è necessità di fermare” l’impianto, che non ha subito conseguenze dal sisma, ha specificato stamattina anche il ministero delle Infrastrutture sloveno in un tweet.