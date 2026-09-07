Tensione dopo Roma-Atalanta: Percassi avrebbe apostrofato il ds D’Amico, intervenuti gli steward

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Roma, 6 settembre 2026 — Momenti di tensione al termine della partita Roma-Atalanta: l’amministratore delegato nerazzurro Percassi avrebbe apostrofato il direttore sportivo della Roma, Toni D’Amico.

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Secondo quanto riferito, la frase rivolta a D’Amico è avvenuta subito dopo il match e ha reso necessario l’intervento degli steward presenti per sedare la situazione.

Toni D’Amico è indicato come ex dirigente del club bergamasco. Non sono state riportate ulteriori precisazioni sui contenuti esatti dell’alterco né su eventuali provvedimenti successivi.