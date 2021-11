Tende a pacchetto: caratteristiche e suggerimenti di utilizzo

In un contesto abitativo, le tende da interni rappresentano un vero e proprio complemento d’arredo, da scegliere con attenzione per creare un insieme armonioso e piacevole. Il mercato offre un’ampia scelta di soluzioni per installare tende di design, il cui ruolo non è solo quello di proteggere la privacy di un ambiente abitativo e creare un’atmosfera avvolgente e suggestiva, ma anche quello di completare un progetto di arredo con un elemento originale e innovativo.

In particolare, le tende a pacchetto sono tra le più apprezzate e spesso preferite dagli architetti e dai designer di interni, grazie all’aspetto estetico molto elegante, alla versatilità e alla possibilità di scegliere tessuti di trama e pesantezza diversi, adatti ad ogni contesto abitativo.

Quali sono le caratteristiche delle tende a pacchetto

Le tende a pacchetto si distinguono per la presenza di un meccanismo che permette di alzarle e abbassarle, un po’ come avviene con le tende alla veneziana, raccogliendo il pannello in tessuto e ripiegandolo, appunto, in una sorta di pacchetto.

Per ottenere questo effetto, le tende sono dotate di stecche interne e di un meccanismo costituito da catenelle o corde, possono essere fissate sia direttamente al soffitto che su un infisso e sono disponibili in diverse dimensioni, anche per finestrature della larghezza di 3 / 4 metri.

Un’altra particolarità che rende rende le tende a pacchetto particolarmente adattabili ad ogni tipo di ambiente è la possibilità di utilizzare tessuti molto leggeri e semitrasparenti, oppure più oscuranti.

Un elemento molto importante da considerare in un progetto di tende da interni a pacchetto è il colore del tessuto: nel caso di ambienti poco illuminati, dove si desidera un maggiore afflusso di luce naturale, si consiglia di scegliere un tessuto di colore bianco o in una tinta pastello molto chiara. Diversamente, dove l’esigenza è quella di mantenere una lieve penombra, può essere preferibile un colore più scuro e un tessuto dalla trama più compatta.

Scegliere il tessuto ideale per le tende da interno

In genere, il suggerimento è quello di adottare un tessuto chiaro e leggero per le stanze piuttosto piccole e prive di sole, o comunque con poca luce naturale, ad esempio un ingresso di dimensioni ridotte, un salotto, un piccolo ufficio, così come per il soggiorno e la zona pranzo.

Nelle camere da letto, soprattutto se ben illuminate dall’esterno, può essere invece utile scegliere un tessuto più oscurante e pesante, in modo che garantisca il giusto livello di privacy e riservatezza, oltre a favorire il relax.

Si possono anche scegliere tessuti fantasia e motivi decorativi eleganti e piacevoli, adatti ad impreziosire la casa con una nota di raffinatezza e originalità, oppure creare un gioco di colori a contrasto affiancando le tende a pacchetto in tessuto chiaro, leggero e trasparente, ad un tendaggio più pesante e coprente.

Per procedere con l’acquisto delle proprie tende a pacchetto ideali, occorre prendere le misure con la massima attenzione, individuare il tipo di tessuto che si addice meglio alle condizioni di luce dell’ambiente di destinazione e scegliere il colore in armonia con gli elementi di arredo e le decorazioni.