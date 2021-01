Da Monaco ai giardini in tenda, poi giretto a San Marco ubriaco: nei guai tedesco

In tenda ai giardini di Castello. Capita anche con l’emergenza coronavirus, le restrizioni per l’emergenza sanitaria e l’assenza di turismo a Venezia.

Il campeggio abusivo e improvvisato ad opera di un cittadino tedesco, un turista fai da te che era giunto da Monaco due giorni fa, in barba ai divieti di spostamento per l’emergenza sanitaria.

Dovrà pagare 400 euro di multa il trasgressore, ma le conseguenze del suo comportamento potrebbero essere anche più gravi.

IL FATTO

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 gennaio 2020, verso le 18, il personale della Polizia municipale, della sezione di San Marco, e del Nucleo di Pronto impiego della Polizia Locale è intervenuto sanzionando e non solo il tedesco, un giovane uomo di 35 anni.

L’escursionista aveva infatti installato una tenda da campeggio all’interno dei giardini Napoleonici di Castello e si era poi allontanato verso piazza San Marco, un giretto turistico nell’area marciana, in evidente stato

di ubriachezza.

Così, mentre gli agenti del Pronto Impiego perlustravano i giardini nella zona della Biennale, recuperando la tenda, i colleghi che si trovavano a San Marco hanno intercettato l’uomo ubriaco nei pressi delle Mercerie dell’Orologio in Piazza San Marco.

Il 35enne, di orgini bavaresi, era giunto in treno da Monaco il giorno prima, lunedì 3 gennaio, ed è stato

sanzionato sia per il campeggio abusivo, sia per lo stato di ubriachezza.

Infine è stato raggiunto anche da un provvedimento di daspo dal centro storico di Venezia per 48 ore.

Il trasgressore dovrà pagare una sanzione di 400 euro.