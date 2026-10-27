5 x 1000
HomenotizieTech spinge le Borse asiatiche: Tokyo e Seul in rialzo, Hong Kong...

Tech spinge le Borse asiatiche: Tokyo e Seul in rialzo, Hong Kong frenata da HSBC

Borse asiatiche salgono grazie ai tecnologici: Tokyo +1,73% e Seul +3%. Hong Kong -0,82% con HSBC fino a -6%. Shanghai -1,35%, Shenzhen -2,5%. Brent $116.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

MILANO, 27 ottobre 2026, 08:43 – Seduta complessivamente positiva per i principali listini asiatici, trainata dai titoli tecnologici in Giappone e Corea.

L’ottimismo sul fronte dell’intelligenza artificiale, alimentato dall’Ipo di Anthropic, ha sostenuto i rialzi. I guadagni, tuttavia, si sono attenuati con i future sul Nasdaq in territorio debole; anche i futures europei hanno segnato il segno meno.

A Tokyo l’indice ha chiuso con un progresso dell’1,73%, mentre Seul ha registrato un rialzo del 3%.

A Hong Kong la seduta è rimasta negativa (-0,82% a mercati ancora aperti) con il titolo HSBC precipitato fin quasi al -6% dopo conti che hanno evidenziato utili leggermente al di sotto delle attese.

Male anche i mercati cinesi: Shanghai segnava -1,35% e Shenzhen -2,5% a negoziazioni in corso.

5 x 1000

Sul fronte delle materie prime, il petrolio ha annullato il precedente ribasso in seguito a qualche nota ottimistica sul fronte Usa-Iran. Il Brent è trattato a 116 dollari al barile, con un rialzo dello 0,16%.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE