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Otto arresti a Napoli per la rissa dopo Puteolana-Portici: un 19enne ha confessato

Otto arresti a Napoli per la rissa dopo Puteolana-Portici: cinque maggiorenni e tre minorenni. Un 19enne ha confessato di aver colpito un 34enne con una mazza.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Napoli, 27 ottobre 2026 — Otto persone sono state arrestate nella notte dalla Polizia di Stato e dai carabinieri nelle indagini sulla rissa che ha portato al ferimento di un tifoso del Portici di 34 anni.

I fatti riguardano l’aggressione avvenuta dopo la partita tra Puteolana e Portici disputata domenica scorsa nella città flegrea. Le indagini sono coordinate dalle procure di Siracusa e Regine.

Tra gli arrestati ci sono cinque maggiorenni e tre minorenni. A tutti viene contestato il reato di rissa aggravata.

In flagranza differita è stato fermato anche un 19enne ritenuto l’autore del colpo alla testa sferrato con una mazza di legno. Il giovane ha confessato e dovrà rispondere, oltre che della rissa, anche di lesioni gravissime.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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