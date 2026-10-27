Otto arresti a Napoli per la rissa dopo Puteolana-Portici: un 19enne ha confessato

Napoli, 27 ottobre 2026 — Otto persone sono state arrestate nella notte dalla Polizia di Stato e dai carabinieri nelle indagini sulla rissa che ha portato al ferimento di un tifoso del Portici di 34 anni.

I fatti riguardano l’aggressione avvenuta dopo la partita tra Puteolana e Portici disputata domenica scorsa nella città flegrea. Le indagini sono coordinate dalle procure di Siracusa e Regine.

Tra gli arrestati ci sono cinque maggiorenni e tre minorenni. A tutti viene contestato il reato di rissa aggravata.

In flagranza differita è stato fermato anche un 19enne ritenuto l’autore del colpo alla testa sferrato con una mazza di legno. Il giovane ha confessato e dovrà rispondere, oltre che della rissa, anche di lesioni gravissime.