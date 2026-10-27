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Bezzecchi: il mio amico Kimi “ragazzo d’oro”, e i riti prima delle gare con Antonelli

Bezzecchi elogia il suo amico Kimi, racconta le visite di Antonelli al Mugello e a Monza e svela che, prima delle gare, giocano a briscola.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Marco Bezzecchi ha definito il suo amico Kimi «un ragazzo d’oro e un pilota fenomenale», nel corso di un intervento riportato da Repubblica.

Il pilota ha poi ricordato gli incontri con Antonelli: «Antonelli è venuto a trovarmi al Mugello, io sono andato a Monza», ha detto Bezzecchi, sottolineando come i loro scambi siano diventati una sorta di buon auspicio reciproco.

Oltre alla vicinanza tra piloti, Bezzecchi ha raccontato un momento di normalità condiviso prima delle gare: i due si ritrovano per giocare a briscola. Secondo il motociclista, questi gesti semplici contribuiscono a portare fortuna.

La dichiarazione è stata pubblicata il 27 ottobre 2026 su Repubblica.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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