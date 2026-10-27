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Il Partido Liberal riconosce la vittoria di Lula e chiede chiarimenti in un dibattito democratico

Il Partido Liberal di Flavio Bolsonaro, in una nota firmata dal presidente Valdemar Costa Neto, riconosce la vittoria presidenziale di Lula e sollecita chiarimenti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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BRASILIA, 27 ottobre 2026 — Il Partido Liberal (PL), il partito di Flavio Bolsonaro, ha ufficialmente riconosciuto la vittoria di Lula alla presidenza del Brasile.

In una nota diffusa dalla formazione, il PL dichiara di “riconoscere il risultato presidenziale proclamato dal Tribunale Superiore Elettorale”, frase contenuta nel comunicato firmato dal presidente del partito, Valdemar Costa Neto.

Il documento precisa però che le questioni sollevate rispetto al voto devono essere chiarite attraverso un confronto politico equilibrato e democratico. Il PL annuncia inoltre l’intenzione di continuare a monitorare gli sviluppi e di cercare risposte con responsabilità, trasparenza e nel rispetto delle istituzioni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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