Il Partido Liberal riconosce la vittoria di Lula e chiede chiarimenti in un dibattito democratico

BRASILIA, 27 ottobre 2026 — Il Partido Liberal (PL), il partito di Flavio Bolsonaro, ha ufficialmente riconosciuto la vittoria di Lula alla presidenza del Brasile.

In una nota diffusa dalla formazione, il PL dichiara di “riconoscere il risultato presidenziale proclamato dal Tribunale Superiore Elettorale”, frase contenuta nel comunicato firmato dal presidente del partito, Valdemar Costa Neto.

Il documento precisa però che le questioni sollevate rispetto al voto devono essere chiarite attraverso un confronto politico equilibrato e democratico. Il PL annuncia inoltre l’intenzione di continuare a monitorare gli sviluppi e di cercare risposte con responsabilità, trasparenza e nel rispetto delle istituzioni.