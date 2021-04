Teatro La Fenice di Venezia ha riaperto con un concerto dedicato ai giovani

Teatro La Fenice di Venezia è tornato lunedì sera ad accogliere il pubblico in sala alzando il sipario sul concerto lirico “Verdi e la Fenice”.

All’evento ha partecipato in presenza un pubblico esclusivamente di giovani tra i 18 e i 30 anni.

Un appuntamento molto atteso, dedicato ai Millennials, con biglietti al prezzo simbolico di 2 euro, per avvicinare i ragazzi alla musica.

All’evento sono intervenuti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, i consiglieri comunali Silvia Peruzzo Meggetto e Matteo Senno, presidenti rispettivamente della IX e della X Commissione consiliare.

Visto che la capienza del teatro è stata ridotta, in conformità con i più recenti provvedimenti governativi e regionali, il concerto è trasmesso anche in diretta web sul sito teatrolafenice.it e sul canale YouTube del Teatro La Fenice.