Teatro In Corso parte seconda: Panariello, Dandini, Silvan, le musiche di Beatles e Pink Floyd

Teatro In Corso 2019-2020 a Mestre presenta la seconda parte del cartellone. Tante le occasioni di grande spettacolo con comicità, musica, magia e teatro.

La prima parte di stagione ha riservato al Teatro Corso di Mestre un ottimo successo, così si propone ora per i primi mesi del 2020 un nuovo cartellone ricco di spettacoli e ospiti prestigiosi.

Gli appuntamenti prevedono la grande musica con i Modena City Ramblers e l’omaggio della Magical Mystery Orchestra ai 50 anni dell’album Let it be dei Beatles, la comicità d’autore con il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello, un’inedita Serena Dandini tra reading, musica e ironia, la magia a teatro con Silvan.

E ancora, un omaggio orchestrale a Ennio Morricone, il tributo ai Pink Floyd dei Big One, i musical Sister Act e Broadway Celebration.

In tutto 9 spettacoli fino a maggio 2020, che si aggiungono ai 12 della prima parte di stagione già andati in scena. Ma vengono annunciate ulteriori sorprese che verranno comunicate a breve.

TEATRO IN CORSO 2020 – IL PROGRAMMA

Venerdì 31 gennaio (ore 21.00) Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar con l’orchestra di fama internazionale ENSEMBLE LE MUSE diretta dal Maestro Andrea Albertini e con la voce di Angelica Depaoli: un viaggio imperdibile e travolgente attraverso le composizioni più belle ed emozionanti di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Venerdì 7 febbraio (ore 21.15) i MODENA CITY RAMBLERS verranno Riaccolti in teatro per il tour con cui portano sui palcoscenici italiani il loro combat folk. Un ritorno al loro sound originale, che li “riaccoglie” nella riproposizione dei cavalli di battaglia scelti dal repertorio di 25 oltre anni di carriera.

Il giorno dopo, sabato 8 febbraio (ore 21.00) il pubblico è chiamato a partecipare a una serata imperdibile con un musical che ha fatto la storia, Sister Act, portato sul palco da MOUGE, storica compagnia di musical padovana: sul palco 35 tra ballerini, cantanti e attori, un’orchestra live e imponenti scenografie.

Dal musical alla…musica: venerdì 21 febbraio (ore 21.00) i BIG ONE, dall’alto del riconoscimento quale “miglior tribute band europea dei Pink Floyd”, omaggiano la storica formazione di David Gilmour e Roger Waters con The European Pink Floyd Show, riproponendo le esecuzioni che li hanno portati alla ribalta più importanti festival internazionali.

Suoni e visioni americane domenica 8 marzo (ore 17.30 e 21.00) con Broadway Celebration: arriva per la prima volta a Mestre lo show che trascina in un viaggio indimenticabile tra i più grandi musical di Broadway. Grandi cantanti solisti del musical nazionale saranno accompagnati dalle note suonate rigorosamente dal vivo e da un coro di 50 voci.

Martedì 24 marzo (ore 21.15) uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il ritorno a teatro di GIORGIO PANARIELLO con il nuovo spettacolo La favola mia, un one-man-show unico per festeggiare i 60 anni di età e 20 sulla breccia tra teatro, cinema e televisione. Tra risate e un pizzico di irriverenza, Panariello si racconta ripercorrendo la storia della sua vita artistica e privata.

Venerdì 27 marzo (ore 21.15) SILVAN arriverà A tu per tu con gli spettatori. Tra i più grandi illusionisti del mondo, sarà protagonista di uno show che rappresenta l’essenza della vera magia e che lo ha reso noto in tutto il mondo. Sul palco anche Sveva Mattarino e Stefano Savoldello.

Da un volto noto dello spettacolo a un altro: sabato 4 aprile (ore 21.15) SERENA DANDINI approda a teatro con Serendipity, un’opera buffa che mescola il reading alla musica, “distrurbata” dagli interventi comici di Germana Pasquero. Un happening sgangherato che si snoda tra comicità irriverente e riflessioni semi-serie sul destino del genere femminile nel nostro paese.

A 50 anni esatti dall’uscita di Let it be (8 maggio 1970), venerdì 8 maggio (ore 21.15) la MAGICAL MYSTERY ORCHESTRA dedica un omaggio all’ultimo capolavoro dei Beatles con Let it be 50th anniversary, un concerto in cui propone l’esecuzione integrale dell’album assieme ad alcune delle canzoni più famose del mitico quartetto di Liverpool.

A breve saranno annunciati altri ospiti in calendario

