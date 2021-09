Tamponi alla Mostra del Cinema: due i positivi

Tamponi alla Mostra del Cinema: due positivi e cinque falsi positivi.

Questo il bilancio, ad oggi, del protocollo di sicurezza AntiCovid-19 a Lido.

Nell’ambito delle misure AntiCovid-19/ Green Pass che La Biennale di Venezia ha elaborato, infatti, in accordo con le autorità competenti, per la 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica al Lido, con l’obiettivo della sicurezza per gli accreditati e il pubblico, alla data odierna (ore 10 di giovedì 9 settembre) è stato fatto il punto sui dati.

3.115 tamponi antigenici rapidi effettuati su oltre 40mila presenze complessive da inizio Mostra.

5 casi di “falsi positivi”, ovvero risultati negativi al successivo tampone molecolare e 2 casi positivi al successivo tampone molecolare, ora seguiti dall’AULSS 3 Serenissima di Venezia, per i quali si stanno applicando tutte le indicazioni e i protocolli di sicurezza dell’autorità sanitaria.

La Biennale di Venezia oggi ha ringraziato la Regione del Veneto, l’azienda AULSS 3 Serenissima di Venezia per la guida e il costante supporto nella definizione e applicazione delle procedure di sicurezza, e la Croce Rossa per la collaborazione e il supporto in loco.