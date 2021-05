Tamponamento tra camion, un morto in A4

Incidente stradale mortale purtroppo oggi pomeriggio in autostrada A4, al km 449.

Tra i caselli di San Stino Portogruaro in direzione Trieste è avvenuto il tamponamento di un autoarticolato da parte di un piccolo autocarro.

Nell’incidente è deceduto l’autista del mezzo più leggero.

I pompieri arrivati da Portogruaro, Motta di Livenza e Treviso con l’autogrù alle 15:25 sono intervenuti sul posto mettendo in sicurezza i mezzi.

E’ stato estratto l’autista del secondo mezzo purtroppo però già deceduto sul colpo. Il decesso è stato constatato dal medico del SUEM.

Sul posto l’elisoccorso, la polstrada e il personale di Autovie Venete.

Della persona deceduta non sono ancora state rese note le generalità.

Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico fino al termine delle operazioni che si sono protratte per alcune ore.