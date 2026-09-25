Susan Sarandon fermata a New York durante una protesta contro la presenza di Netanyahu all’Onu

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New York — L’attrice Susan Sarandon è stata fermata oggi mentre partecipava a una manifestazione nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro contro la presenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu all’Onu.

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Sarandon si trovava tra i manifestanti a circa due isolati a sud del quartier generale dell’Onu. Con lei erano presenti Darializa Avila Chevalier, candidata Dem al Congresso, e il consigliere comunale Chi Osséo: anche loro sono stati presi in custodia dalla polizia.

La protesta era stata organizzata dall’associazione Jewish Voice for Peace e ha attirato circa 250 persone.