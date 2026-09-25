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Montalcino: nozze riservate per Damiano David e Dove Cameron, poi festa al resort

Damiano David e Dove Cameron si sono sposati il 24/09/2026 a Montalcino: cerimonia intima con circa 30 persone, testimoni Jacopo e un’amica, ricevimento a Castiglion del Bosco.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Damiano David e Dove Cameron hanno pronunciato il loro sì il 24 settembre 2026 nell’ex palazzo comunale di Montalcino (Siena). La cerimonia, definita intima, si è svolta alla presenza di circa trenta persone tra familiari e amici stretti.

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La scelta della sala è stata dettata dalla capienza, che non ha permesso un numero maggiore di invitati. I testimoni scelti sono stati il fratello Jacopo per lo sposo e un’amica per la sposa.

All’uscita dagli uffici comunali la coppia è stata salutata da un boato e da lunghi applausi. Il pubblico ha chiesto a gran voce un bacio, richiesta che gli sposi hanno esaudito davanti ai presenti.

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La coppia ha lasciato Montalcino a bordo di un’auto d’epoca total white. Il matrimonio prosegue con i festeggiamenti nel lussuoso resort di Castiglion del Bosco.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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