Montalcino: nozze riservate per Damiano David e Dove Cameron, poi festa al resort

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Damiano David e Dove Cameron hanno pronunciato il loro sì il 24 settembre 2026 nell’ex palazzo comunale di Montalcino (Siena). La cerimonia, definita intima, si è svolta alla presenza di circa trenta persone tra familiari e amici stretti.

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La scelta della sala è stata dettata dalla capienza, che non ha permesso un numero maggiore di invitati. I testimoni scelti sono stati il fratello Jacopo per lo sposo e un’amica per la sposa.

All’uscita dagli uffici comunali la coppia è stata salutata da un boato e da lunghi applausi. Il pubblico ha chiesto a gran voce un bacio, richiesta che gli sposi hanno esaudito davanti ai presenti.

La coppia ha lasciato Montalcino a bordo di un’auto d’epoca total white. Il matrimonio prosegue con i festeggiamenti nel lussuoso resort di Castiglion del Bosco.