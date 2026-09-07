Susan Sarandon: «Boicottata per le mie posizioni su Israele», lo sfogo dell’attrice

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Susan Sarandon ha detto di essere stata «boicottata per le mie posizioni su Israele», in un duro sfogo riportato dalla nostra inviata Arianna Finos per Reuters.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
L’attrice è tra i protagonisti di The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro tratto dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci.
La notizia è stata pubblicata il 6 settembre 2026 alle 15:26. L’articolo su Repubblica segnala che l’ascolto è riservato agli abbonati premium.