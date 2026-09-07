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Susan Sarandon: «Boicottata per le mie posizioni su Israele», lo sfogo dell’attrice

Susan Sarandon denuncia di essere stata boicottata per le sue posizioni su Israele. È protagonista di “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro, sceneggiatura di Bertolucci.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Susan Sarandon ha detto di essere stata «boicottata per le mie posizioni su Israele», in un duro sfogo riportato dalla nostra inviata Arianna Finos per Reuters.

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L’attrice è tra i protagonisti di The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro tratto dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci.

La notizia è stata pubblicata il 6 settembre 2026 alle 15:26. L’articolo su Repubblica segnala che l’ascolto è riservato agli abbonati premium.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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