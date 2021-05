Verso superamento del coprifuoco, Zanon: “Bene, ma esulteremo quando la ripresa sarà piena”

In merito alle decisioni assunte oggi dal governo sull’emergenza pandemica, con la definizione di un progressivo superamento del coprifuoco, il presidente Massimo Zanon ha dichiarato:

“È un passo in avanti che chiedevamo da tempo, ma potremo esultare solo quando la ripresa sarà piena, effettiva. Quindi: bene, però c’è ancora da stringere i denti. La categoria dei pubblici esercizi e dei ristoranti ha sofferto tantissimo e soffre tuttora, i ristori sono insufficienti: speriamo non solo che arrivino presto, ma anche che siano parametrati sulle esigenze delle singole imprese”.