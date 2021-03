Sulla stessa onda, travolgente amore estivo con un segreto sullo sfondo. Il trailer

“Sulla stessa onda”, è il nuovo film da oggi disponibile su Netflix, prodotto film in associazione con Mediaset, diretto da Massimiliano Camaiti.

La fine dell’estate, un’isola in Sicilia, un corso di vela.

Sara e Lorenzo s’incontrano e s’innamorano immediatamente. Lui è il giovane istruttore, lei l’alunna più testarda. Per entrambi è il primo amore, quello in cui le emozioni viaggiano sempre più veloci.

La magia sembra però finire una volta tornati a casa, a Palermo. Sara diventa inaspettatamente sfuggente e ogni tentativo di Lorenzo di ricontattarla cade nel vuoto.

Ma non è l’abituale fine di un amore estivo, Sara nasconde un segreto.

Un piccolo problema fisico al campus, un forte crampo a Palermo e la notizia dell’aggravamento della sua distrofia muscolare piomba nella vita della ragazza.

Il corso di vela è stato il suo ultimo momento di totale spensieratezza… se tutto presto dovrà finire, che senso ha continuare a vivere il suo amore per Lorenzo?

In un viaggio pieno di rischi, incoscienza e coraggio, Sara e Lorenzo saranno costretti a crescere in fretta per rendere eterno ogni momento della loro storia.

“Sulla stessa onda”

regia

Massimiliano Camaiti

con

Elvira Camarrone e Christian Roberto

Donatella Finocchiaro

Corrado Invernizzi

e con

Vincenzo Amato

un film NETFLIX in associazione con MEDIASET

una produzione CINEMAUNDICI