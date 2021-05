‘Su e Zo Detour – le visite guidate della Su e Zo per i Ponti’ a gonfie vele

Caro Amico della Su e Zo per i Ponti,

vanno a gonfie vele le prenotazioni per il progetto “Su e Zo Detour – le visite guidate della Su e Zo per i Ponti” e alcuni gruppi potrebbero già chiudersi con ampio anticipo rispetto alla scadenza naturale delle adesioni.

Vi ricordiamo che i posti sono limitati, perciò vi raccomandiamo di prenotare presto la vostra visita guidata, per non rischiare di rimanere delusi! E’ sufficiente compilare il modulo di prenotazione alla pagina web “Prenotazioni”.

Primo appuntamento Domenica 16 Maggio 2021 – mancano solo due settimane! – e le prenotazioni sono al momento ancora disponibili per i due itinerari previsti per quella giornata, così come per gli itinerari in programma nei mesi successivi.

Vi presentiamo ora il resoconto dell’evento di lancio del Su e Zo Detour, svoltosi a Venezia lo scorso 18 aprile, giorno di apertura delle iscrizioni. La playlist video sul canale Youtube della Su e Zo per i Ponti raccoglie tutti gli interventi in diretta trasmessi quel giorno da Venezia, con gli itinerari illustrati dalle guide turistiche autorizzate che ci accompagneranno in ciascun Detour: il modo migliore per poter scegliere l’itinerario (o gli itinerari) da prenotare fin d’ora.

Su e Zo Detour: in diretta da Venezia!

Domenica 18 Aprile 2021 è stata una giornata che ha visto protagonisti i Volontari della Su e Zo per i Ponti assieme alle guide turistiche di Venezia per presentare in diretta il calendario completo di “Su e Zo Detour – le visite guidate della Su e Zo per i Ponti”.

Partenza dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia alle ore 10.00, luogo e ora di ritrovo di tutti i Su e Zo Detour in programma da maggio a novembre! Da Cannaregio a Castello, da San Polo a Santa Croce, da Dorsoduro a San Marco, un poco alla volta dalla viva voce delle guide turistiche sono stati svelati alcuni dettagli di ciascun Detour in programma, mentre i Volontari della Su e Zo illustravano informazioni pratiche, modalità di prenotazione e anche aneddoti e particolari “dietro le quinte” della Su e Zo per i Ponti di Venezia. Al termine della mattinata, proprio da Piazza San Marco, da sempre punto focale della manifestazione, è stato fatto l’annuncio che tutti attendevano: la 42° edizione della passeggiata di solidarietà è stata fissata per Domenica 3 Aprile 2022, in accordo con il Comune di Venezia.

In attesa della prossima primavera, quest’anno si potrà vivere la Su e Zo in maniera diversa e per molti versi più profonda, partecipando alle visite guidate “Su e Zo Detour” che, in piccoli gruppi, consentiranno di conoscere molti dettagli della storia della città, della sua arte e della sua architettura, imparando ad osservare Venezia con occhi nuovi, alla ricerca dei lati nascosti e meno conosciuti, nell’ottica di un turismo sostenibile e più attento al territorio.

I Su e Zo Detour avranno come tema conduttore la storia della Città di Venezia e per questo motivo il progetto è stato inserito dal Comune di Venezia nel calendario ufficiale di eventi per le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia (421-2021) ed ha ottenuto nei giorni scorsi anche il patrocinio della Regione del Veneto.

Se vi siete persi le trasmissioni in diretta di domenica, niente paura: le trovate già pubblicate nel canale YouTube della Su e Zo per i Ponti e raccolte in questa playlist!

Quote di partecipazione “SU E ZO DETOUR” 2021

– Quota intera: Adulti € 27,00 – Ragazzi 8-17 anni € 11,00

– Quota agevolata riservata ai Soci TGS Eurogroup*: Adulti: € 22,00 – Ragazzi 8-17 anni € 8,00

– Partecipazione gratuita: Bambini 0-7 anni

* Per diventare Socio TGS Eurogroup e usufruire della quota agevolata per i Su e Zo Detour, dell’ingresso con biglietto ridotto a musei e luoghi di interesse di Venezia e di tutto il Veneto e di molte altre opportunità offerte dalla nostra associazione, visita la sezione “Diventa Socio” del sito web TGS Eurogroup e inoltra oggi la tua domanda d’iscrizione!

E tu? Hai scelto a quali Su e Zo Detour intendi partecipare? Vai allora subito alla pagina dedicata “prenotazioni” e assicura il tuo posto in visita a Venezia, prima che si esauriscano i posti disponibili, e così facendo aiuterai anche importanti iniziative di solidarietà! Non dimenticare di tornare presto a visitare il sito http://www.suezo.it: nelle prossime settimane continueremo a scoprire un poco alla volta altri dettagli degli itinerari “Su e Zo Detour”!