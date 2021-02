Trambusto a Piazzale Roma: straniero si denuda in tram e aggredisce tutti

Si denuda a bordo del tram e poi aggredisce il conducente e gli agenti: arrestato dalla Polizia locale a Piazzale Roma.

Protagonista uno straniero che ha avuto una sorta di crisi sabato pomeriggio denudandosi a bordo del tram insultando a destra e a manca.

Il cittadino bengalese, J.I., è stato arrestato dagli agenti di Polizia locale a presidio a Piazzale Roma per resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo ha iniziato a comportarsi in maniera scriteriata a bordo del mezzo pubblico in direzione Venezia: arrivato al capolinea, ha preso di mira l’autista, strattonandolo e cercando di colpirlo con dei calci.

A quel punto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno dato la possibilità al conducente di divincolarsi.

Una volta bloccato, l’esagitato ha incrementato la propria aggressività sia fisica sia verbale, concentrando la propria attenzione sugli agenti intervenuti tra ulteriori insulti e calci.

Ritenuto pericoloso, il facinoroso è stato arrestato e portato in una camera di sicurezza del Comando del Tronchetto.

Il magistrato di turno ha disposto l’accompagnamento del cittadino dinanzi al giudice lunedì mattina per l’udienza di convalida.

(foto: un momento dell’arresto)