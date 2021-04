Stop ad Astrazeneca in Veneto sotto ai 60 anni. La conferma arriva direttamente dal presidente Zaia.

“Il Veneto ha deciso in questa fase di non fare più il vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni”.

L’annuncio è giunto oggi dopo le indicazioni date ieri dall’Ema e ribadite dal Consiglio superiore di sanità sul siero anglo-svedese.

Tutto proseguirà per i richiami, su cui il ministero della Sanità ha chiarito che non ci sono problemi.

Per i fragili e gli ultrasessantenni si proseguirà, “a meno di prescrizione contraria del medico”, ha precisato Zaia.

Nessuna ripercussione negativa sulla campagna vaccinale regionale, che è già orientata sulle classi over 80, over 70 e over 60.

Ad aver completato il ciclo vaccinale è stato finora il 6% della popolazione del Veneto, pari a 291.985 persone.

Le dosi somministrate sono 1.065.922, l’84,2% delle forniture.

Il 15,9% della popolazione (773.937) ha ricevuto la prima inoculazione.

Cresce (77%) il dato della popolazione over 80 che ha avuto la prima dose.

Sul fronte dei contagi, il Veneto oggi registra 1.241 nuovi casi e 24 decessi in 24 ore.

I tamponi effettuati sono 44.878, con una incidenza del 2,76%.

Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 392.294, quello delle vittime a 10.861.

Si abbassa la pressione sugli ospedali, con 2.268 ricoverati, -200 rispetto al picco del 31 marzo, e 30 in meno rispetto a ieri.

Di essi 1.947 (-28) sono nei reparti non critici, 321 (-2), quelli nelle terapie intensive.

“Siamo ancora preoccupati – ha commentato Zaia, perché finché non iniziamo a far calare in maniera vistosa i ricoveri non caleremo nelle terapie intensive, e quindi nella mortalità”.

“In questa ultima ondata abbiamo 5,5 pazienti in area non critica su uno in terapia intensiva. Noi ricoveriamo mediamente 80-100 persone al giorno, e calcoliamo che mediamente il 10/15% finisce in terapia intensiva, fra qualche giorno o fra qualche settimana. Duemila persone che si contagiano ogni giorno me ne mandano 100 in ospedale, e 13 finiranno in terapia intensiva. Ricordo che sopra 60 anni tre su 100 perdono la vita”, ha concluso il presidente del Veneto.