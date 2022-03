Steven Spielberg ha radici ucraine: donato un milione di dollari

Il regista americano Steven Spielberg e la moglie, Kate Capshaw, hanno donato 1 milione di dollari per aiuti umanitari ai rifugiati dall’Ucraina. Lo scrive Variety.

Spielberg ha origini ucraine. I suoi antenati emigrarono negli Stati Uniti da Odessa e Kamianets-Podilskyi.

Nel 2006, Spielberg ha visitato Kiev come produttore del documentario sull’Olocausto ucraino-americano “Name Your Name”, quando scese dall’aereo disse: “Sono a casa”.

Non è la prima volta che il regista e la moglie donano ingenti somme in beneficenza. Durante la pandemia hanno donato 1 milione alla Los Angeles Education Rehabilitation Foundation per aiutare gli studenti nel mezzo dell’epidemia.

Intanto anche altre star di Hollywood hanno lanciato iniziative a sostegno delle famiglie ucraine. L’attrice americana di origine ucraina Mila Kunis e il marito, l’attore Ashton Kutcher, hanno dato il via alla campagna GoFundMe da 30 milioni di dollari per aiutare gli ucraini.