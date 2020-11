Stefano Bettarini: la fidanzata Nicoletta Larini e l’ex fiamma Dayane Mello

Per Stefano Bettarini non è la prima volta nella Casa: nel 2016 l’ex calciatore partecipò alla prima edizione del Grande Fratello VIP classificandosi quarto. Ma quest’anno sarà diverso: tra i concorrenti ritroverà Dayane Mello con la quale ebbe un flirt nei primi mesi del 2017. Come reagirà Nicoletta Larini, attuale fidanzata di Stefano Bettarini? Ma soprattutto: come si comporterà l’ex marito di Simona Ventura di fronte alla brasiliana?

Per capirlo bisogna fare qualche passo indietro.





Stefano Bettarini e Dayane Mello

Qualcuno lo chiama “mister reality” e non sbaglia: tre mesi dopo essere uscito dalla Casa Stefano Bettarini era già in Honduras come inviato de L’Isola dei Famosi. Fu in quell’occasione che conobbe Dayane Mello. Il settimanale Chi scrisse: “Appena eliminata dal gioco la modella è corsa tra le braccia di Bettarini. Del resto Dayane Mello non aveva fatto mistero di avere un debole per l’ex marito di Simona Ventura: prima di partire alla domanda ‘chi ti piace fra i naufraghi’ aveva risposto ‘l’inviato si può corteggiare?”.

Il rotocalco proseguì con le dinamiche della liaison: “I due si sono incontrati quando lei è uscita dall’isola e ha raggiunto il resort dove alloggiano l’inviato e gli eliminati. E quando i due hanno creduto di essere rimasti soli, è scoppiata la passione” allegando le foto dei due “mentre si baciano con passione sulla spiaggia di Las Ceiba“.

Intervistata da Vanity Fair, Dayane Mello sminuì la relazione: “Chiariamolo: non stiamo insieme. Ci siamo baciati, come capita a volte tra adulti quando c’è una certa attrazione, ma non sono la sua fidanzata. Ha un atteggiamento possessivo e geloso

che a volte mi spaventa. Non siamo una coppia, eppure da quando sono tornata a casa non solo mi chiama tutti i giorni, ma mi sommerge di messaggi. Ribadisco: voglio vedermi e chiarirmi con lui. Ma non ho mai affermato di essere innamorata pazza di lui, anzi: non lo sono e non so se lo sarà mai”.

In tutta risposta Bettarini tornò dall’Hounduras e salutò tutti gli eliminati tranne lei. Vladimir Luxuria lo notò e gli chiese “Ma Dayane non la saluti? Quella a cui hai fatto arrivare un bellissimo mazzo di rose rosse?”. L’inviato rispose ironico: “Studio? Mi sentite? Non ricevo bene”.

Ma cosa successe davvero? Fu l’ex calciatore a “fraintendere” una semplice “avventura”? Oppure, come ha sostenuto Alberto Dandolo, appena tornata in Italia la Mello si era già rituffata tra le braccia del suo ex Stefano Sala?

Gabriele Parpiglia ha raccontato su Chi la sua versione dei fatti: “Il flirt era nato proprio fuori dalle telecamere prima che la Mello tornasse in Italia. Amore a distanza per due settimane con Bettarini che mandava cuori al termine di ogni puntata. Peccato che intanto la Mello, in discoteca al The Club di Milano, amoreggiasse serenamente con





un giocatore di basket anche se pubblicamente e sui social si dichiarava innamorata dell’ex uomo di Simona Ventura. Stefano, venuto a conoscenza del tradimento, ha messo alle strette Dayane e ha ottenuto la verità”.

Nicoletta Larini, attuale fidanzata di Stefano Bettarini

Da metà 2017 Stefano Bettarini ha una nuova fidanzata: si tratta di Nicoletta Larini, giovane fashion designer originaria di Camaiore (Lucca). Suo padre è il celebre pilota Nicola Larini che tra gli anni ’80 e ’90 gareggiò sui circuiti di Formula 3, Formula 1 e della categoria Turismo.

Nonostante i 22 anni di differenza (26 lei, 48 Bettarini), tra i due è stato colpo di fulmine. Quando si incontrarono Nicoletta era fidanzata da 4 anni: “con il mio compagno di allora quasi convivevo, facevamo progetti – ha raccontato a Chi – Poi è arrivato Stefano e tutto è cambiato. Ho deciso di chiudere la mia storia, ma la parte più difficile è stato dirlo ai miei genitori”.

A gennaio 2018 Bettarini avrebbe dovuto tornare a L’Isola dei Famosi – stavolta come concorrente – ma la nuova compagna si oppose. Il motivo?





Tra i naufraghi era presente la sua ex fiamma Alessia Mancini.

Nel settembre 2018 la relazione tra Bettarini e la Larini sopravvisse alla prima edizione di Temptation Island Vip. Il giornale di Signorini chiese se fossero pentiti, ma Stefano rispose: “Io non mi pento di nulla nella mia vita. Chi è stata male é Nicoletta non io. Ero entrato nello spirito del gioco, ma non capivo realmente che le stavo facendo del male. Non sono pentito, ma dispiaciuto”. La fidanzata confermò: “Sono stata male ma dopo questo programma sono maturata. Le mie insicurezze stanno diventando certezze. E nessuno sa che il duro ‘Mister Bettarini’ dopo la puntata mi ha riempita di ‘ti amo’, non si fermava più!”.

Nel 2019 Nicoletta Larini ribadì lo stesso concetto anche a Mattino Cinque. “Posso dire che adesso sono sicura del nostro amore e che mi fido di lui al 100%” disse la 26enne, autorizzando Bettarini a tornare a L’Isola dei Famosi. Nella decima puntata i due poterono rincontrarsi: la Larini gli saltò in braccio piangendo e ripetendogli “come sei bello”.

Alcuni telespettatori notarono che al suo ritorno in studio l’ex calciatore abbracciò i figli “ignorando” del tutto la fidanzata. Nicoletta Larini spiegò:





“io Stefano l’avevo visto due settimane fa in Hounduras, quindi la priorità era che lui abbracciasse i figli. va bene così, ci mancherebbe altro”. E aggiunse: “Poi durante la pubblicità ci siamo abbracciati, baciati, ci mancherebbe altro”.

Nozze e bebè in arrivo? Bettarini ha frenato: “Su questo punto faccio un passo indietro – ha rivelato a Chi – per rispetto della mia famiglia precedente e, soprattutto, perché non lo desidero. Nicoletta lo sa. Non ci sposeremo e non faremo un altro figlio. Ci amiamo in modo più serio e strutturato e questo è un grande passo”.

Cosa succederà al Grande Fratello VIP tra Stefano Bettarini e Dayane Mello? Ci sarà un ritorno di fiamma o una più probabile freddezza? Dopo le certezze ottenute a Temptation Island la fidanzata Nicoletta Larini potrà dormire sonni tranquilli?

Marie Jolie