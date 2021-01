Spinea, garage esplode e si incendia. Morto 44enne (probabilmente per gesto volontario)

Questa notte Carabinieri della Stazione di Spinea in ausilio alla squadra dei Vigili del Fuoco di Mestre impegnata nello spegnimento di un incendio ad un garage di via Viareggio.

Intorno alle 2, i militari della pattuglia impegnata nei controlli anti-crimine sono stati allertati dalla Centrale Operativa per un forte scoppio e quindi fiamme da un garage privato attiguo ad alcune abitazioni.

Sul posto erano presenti i Vigili del Fuoco, i quali stavano avendo ragione dell’incendio che ormai divampava minacciando le costruzioni vicine, non senza difficoltà.

Domate le fiamme, Vigili e Carabinieri hanno ispezionato le macerie del garage e purtroppo

rinvenivano un corpo completamente carbonizzato.

Il cadavere veniva identificato per F.G. 44enne residente in uno degli appartamenti dell’attiguo condominio.

Si tratta di un nome non nuovo alle forze dell’Ordine ed ai Servizi Sanitari dell’USL, poiché seguito per stato depressivo che già in passato lo aveva portato a tentare insani gesti.

Proprio a causa di tali circostanze, i Carabinieri

reputano con buon grado di certezza che l’uomo abbia infine portato a compimento i propri intenti, ma solo l’esame autoptico disposto dal magistrato insieme alla perizia dei Vigili del Fuoco ne daranno la certezza.