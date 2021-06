Spari per strada vicino a Roma. Colpiti due bambini. Ultima ora

Spari in strada vicino Roma, colpiti 2 bimbi e un anziano.

Incredibile fatto di cronaca violenta pochi minuti fa.

A sparare un uomo, in corso ricerche per trovare l’aggressore.

I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi improvvisamente in strada ad Ardea, vicino a Roma.

Tantissime le chiamate arrivate al Numero di emergenza Nue 112 che ha attivato i soccorsi.

Dalle primissime informazioni sembra che a sparare sia stato un uomo che si è poi allontanato.

Sconosciuto il motivo del gesto.

L’atto non sarebbe stato preceduto da liti o discussioni.

I colpi hanno raggiunto due bambini e un anziano.

Sul posto i carabinieri di Ardea, Anzio e Pomezia che hanno subito avviato ricerche.