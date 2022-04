Sparatoria nella metropolitana di New York. Ultima ora

Spari nella metropolitana di New York pochi minuti fa con diverse persone ferite.

L’incidente è avvenuto a Brooklyn.

La gente colta dal panico ha cercato di fuggire in ogni direzione, anche salendo su un treno in partenza.

Secondo quanto riportato dai media locali, si registrano diversi feriti.

I fatti in una stazione della metro di Brooklyn.

E’ certo che ci sia stata una sparatoria e, pare, anche un’esplosione.

Indiscrezioni parlano di altri dispositivi che potevano esplodere.

Responsabile di tutto un uomo vestito con la divisa dei lavoratori pubblici che, in un certo momento, avrebbe indossato anche una maschera antigas.

La polizia sta indagando.