Spaccio a Mestre: pusher arrestato due volte in due mesi

Spaccio a Mestre: pusher arrestato due volte nel giro di due mesi.

Mercoledì scorso, 24 marzo 2021, la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un cittadino di nazionalità croata, S.F. 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio di oltre 7 grammi di eroina.

Il soggetto, già arrestato a fine gennaio perché trovato in possesso di oltre 40 grammi tra eroina e cocaina, era stato posto ai domiciliari, misura questa che soltanto da due settimane era stata convertita in obbligo di firma che però non ha dissuaso il pusher a continuare con l’attività di spaccio.

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, mercoledì pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Mestre, a seguito di appostamento hanno assistito alla cessione di una dose ad

un acquirente, pertanto sono prontamente intervenuti sequestrando la droga e quelle rinvenute a seguito di perquisizione domiciliare.

Per S.F. si sono quindi riaperte le porte del carcere, ove è stato condotto in attesa della direttissima a seguito della quale è stato convalidato l’arresto, sottoponendo l’uomo nuovamente alla misura dell’obbligo di firma.