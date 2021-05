Spacciatori in fuga per Mestre rincorsi sul monopattino preso in prestito

Come in un telefilm americano. Venerdì pomeriggio gli operatori del Nucleo operativo e del Nucleo cinofilo, su segnalazione del Servizio sicurezza urbana, si sono recati al parco “Hayez” di Mestre, nella zona del quartiere Cipressina, e hanno sorpreso due italiani, un uomo di 27 anni e una ragazza 19enne, in possesso di un contenitore contenente stupefacente.

Gli agenti hanno notato la coppia ferma vicina ad un gazebo all’interno del parco che successivamente si è allontanata a bordo di una bici.

Nonostante gli agenti cercassero di raggiungerli, i due sono riusciti a guadagnare l’uscita del parco e a dirigersi verso via Castellana, percorrendo la pista ciclabile in direzione del centro di Mestre.

A questo punto gli agenti, uscendo di corsa dal parco, nell’inseguimento hanno preso in prestito un monopattino da un cittadino incontrato lungo il percorso, dopo essersi identificati.

Arrivati vicini ad una fermata dell’autobus hanno intimato l’alt al presunto spacciatore, nel frattempo rimasto solo a bordo della bici.

Quest’ultimo ha abbandonato il mezzo ed ha proseguito la fuga a piedi, attraversando più volte la strada.

Dopo esser stato raggiunto dall’agente è iniziata una breve colluttazione finalmente conclusa con il fermo del 27enne.

Nel frattempo un altro agente aveva bloccato la ragazza che aveva con sé il contenitore.

Al suo interno, dopo un controllo, è stato recuperato mezzo chilo di marijuana.

Entrambe le persone sono state denunciate per spaccio.

Per l’uomo anche una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione della bici utilizzata per la fuga.

Dopo l’arresto, la coppia è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.