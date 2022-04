Sostegno a colf e badanti ucraine: 1 milione di euro da CassaColf

Ben un milione di euro di rimborsi per le lavoratrici, colf e badanti, iscritte a CassaColf, che hanno parenti in fuga dalla guerra in Ucraina e intendono ospitarli. È la decisione presa dalla cassa di cui fanno parte oltre 33mila ucraine, come iscritte e assunte con un regolare contratto di lavoro domestico nelle famiglie italiane.

A darne notizia è Mauro Munari che per la Uiltucs, unione italiana lavoratori del turismo, del commercio e dei servizi, segue le trattative a livello nazionale ed è presidente della Cassa. “Abbiamo pensato ad un’azione concreta, significativa – spiega Munari – per aiutare le nostre iscritte e i nostri iscritti a dare una mano ai loro cari che fuggono dal dramma della guerra. Rimborseremo spese di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici. Ci è sembrato doveroso intervenire in un momento di estrema gravità come questo”.

Il rimborso previsto è una tantum, ed è destinato solo alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti che ospitano al proprio domicilio, o alla propria residenza, parenti entro il terzo grado e-o affini entro il secondo grado, sfollati dall’Ucraina in conseguenza del conflitto armato.

Previsto, inoltre, un solo rimborso di 300 euro al massimo a lavoratrice, a prescindere dal numero di persone ospitate.

Le domande resteranno aperte per un anno e potranno essere inoltrate alla Cassa alla e-mail:

praticheucraina@cassacolf.it.

Per informazioni sulla documentazione necessaria, come da regolamento, anche in lingua ucraina, è possibile visitare il sito :

cassacolf.it.

Attivo anche un numero verde, 800 1000 26 per supporto e chiarimenti di ogni tipo.