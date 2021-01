Sorpreso ancora a spacciare a scuola, 16enne denunciato

I carabinieri di Mira hanno sorpreso giovedì un 16enne a spacciare droga in una scuola media di Oriago e lo hanno denunciato, affidandolo alla famiglia. Non era la prima volta che i militari dell’arma lo sorprendevano nelle vicinanze degli istituti del Mirese con sostanza stupefacente.

Si tratta di un giovane del posto, di buona famiglia. Colto sul fatto, stavolta, aveva 20 grammi di hashish e altri 5-6 ragazzini attorno. Loro sono stati sanzionati per illecito amministrativo, lui per detenzione e spaccio con l’aggravante di averlo fatto nelle scuole. La perquisizione è continuata a casa dove i militari hanno trovato altri 60 grammi di hashish, un bilancino e un grinder per il taglio.

I fatti si sono svolti a metà pomeriggio; una pattuglia del locale tenenza, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato un gruppo di ragazzini all’ingresso della palestra; osservati i movimenti a distanza e focalizzata l’attenzione sul ragazzino che sembrava tenere le fila della gestione dello spaccio, i militari hanno fatto l’intervento.

Alla vista dell’auto dei carabinieri, i ragazzini si sono rapidamente dileguati, mentre quello sotto attenzione è stato bloccato e trovato in possesso di 20 grammi di hashish e banconote. Nell’abitazione del giovane i carabinieri hanno trovato altri 55 grammi della stessa sostanza, nascosti in camera, insieme a circa 7 grammi di marijuana. Il ragazzino, al termine delle operazioni, è stato denunciato e lo stupefacente sequestrato assieme a tutti gli strumenti per preparare le singole dosi, quali bilancini, grinder e sacchetti.