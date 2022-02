Benvenuti a Venezia: “capitale mondiale della sostenibilità”. Lettere

Buongiorno

Vi scrivo da Castello, un sestiere un tempo vivo e popoloso ma che anno dopo anno si sta trasformando nell’appendice del parco a tema conosciuto come “Venezia”. Per rendersene conto basta guardare i campanelli, dove i cognomi delle famiglie sono rimpiazzati dalle “locazioni turistiche” che imperversano nelle calli. D’altronde, gli abitanti invecchiano e muoiono senza essere sostituiti dai figli, più propensi a sfruttare gli appartamenti come fonte di reddito.

“E come dargli torto” direbbe qualcuno, visto che per gli affitti turistici non c’è l’obbligo di partita IVA, con la garanzia che l’alloggio tornerà “a disposizione” quando gli ospiti se ne saranno andati. Alcune città limitano il periodo in cui una casa può essere affittata ai visitatori, ad Amsterdam addirittura è obbligatorio risiedervi per almeno 4 anni. E a Venezia? Nulla, anzi, nessuno si prende la briga di effettuare dei controlli, tant’è che l’andirivieni di trolley interessa anche i pianterreni che non espongono targhe.

Il sestiere si sta spersonalizzando, trasformandosi in un “far west” dove mancano la sorveglianza civica e il rispetto delle norme sostituiti dal “siamo in vacanza, facciamo come ci pare”.

Dalle tavolate in campiello ai “check-in” notturni, dalle urla all’abbandono dei rifiuti: ecco (nella foto) come si presentava a mezzogiorno il Sotoportego Secondo Venier a due passi dall’Arsenale.

Da quando c’è la raccolta porta-a-porta mi sveglio alle 8:00 per consegnare il sacchetto agli operatori, ma evidentemente tale pratica non vale per i “vacanzieri”, autorizzati a dormire fino a tardi e ad abbandonare le “scoasse” dove capita. Ed è così che il sotoportego ha ormai assunto il ruolo di “discarica” con immondizie lasciate là dalle 10:00 fino al mattino successivo, attirando gabbiani e topi che sono ormai una presenza fissa.

Uno, due sacchi diventano dieci, venti in quanto ognuno si sente “autorizzato” a lasciare i rifiuti lì, “tanto ce ne sono altri”.

Nei mass media ci si sciacqua la bocca parlando di “Venezia capitale mondiale della sostenibilità”, ma che cos’è davvero il “turismo sostenibile”? Su Wikipedia si legge: “un tipo di turismo promosso da operatori che rivolgono una particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e natura” e che “adottano strategie operative affinché tale rapporto sia all’insegna dell’armonia e del rispetto”.

Non solo, poco più sotto si aggiunge che l’obiettivo principale è “la preservazione dell’ambiente naturale” e la “ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura che favorisca la miglior convivenza possibile” perché “la gestione delle risorse” deve soddisfare “le esigenze economiche, sociali ed estetiche di base, preservando l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali e la diversità biologica”.

C’è qualcosa di tutto ciò nella direzione che ha preso Venezia? E’ un “turismo sostenibile” quello che, oltre a non fruttarmi niente, mi fa vivere a due passi da una discarica con la paura che mi entri in casa un topo? Per la cronaca: ho contattato Veritas, mi hanno risposto che manderanno un operatore, ma che il compito di sanzionare spetta ai vigili dopo un eventuale posizionamento di telecamere.

Proseguirò in questa direzione, segnalerò, mi batterò, ma l’impressione è che noi ultimi residenti siamo sempre più soli, “colpevoli” solo di non aver mollato, di non esserci trasferiti, di non aver “messo dentro i turisti”.

Qualcuno che vive di “affittanze” mi accuserà di invidia, di querulomania o di “non farmi gli affari miei” ma la verità è questa: al di là degli slogan e delle belle parole, non c’è nulla di “sostenibile” nella Venezia del 2022, una città alla mercé degli speculatori e dei disonesti che guardano a “scarseare” impedendoci di vivere come facevano i nostri antenati.

Anche perché, non dimentichiamolo, in mancanza di regole vige la “legge del più forte” ovvero quelle dei proprietari, che affittano a prezzi folli offrendo lavori low-cost (es: le pulitrici) che non permettono di pagarli. In cambio di che cosa? Di battelli pieni e di immondizie? È questo il concetto di “sostenibilità” di chi ci amministra?

Spero che questa lettera aiuti a riflettere.

Lettera firmata