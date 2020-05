Smarty Puzzle Pytagora, l’evoluzione del vecchio Pytagora

Lo so è inutile che facciate finta di niente. Ammettetelo: ci avete provato a fare un sudoku difficile. E avete rinunciato, oppure barato, mettendo un numero a caso in una casella libera. E magari vi è andata pure bene e alla fine il sudoku lo avete completato- Con due 9 attaccati, ma completato.

Ecco, per tutti voi pseudo-matematici (ma è difficile spiegare che il sudoku NON HA NULLA A CHE FARE con la matematica, magari un giorno ci proveremo…) ora Creativamente propone un nuovo gioco che potrebbe fare al caso vostro. Anzi, come di consueto per la bella realtà italiana, una scatola che a partire da un gioco singolo ne contiene almeno quattro varianti tutte adatte a varie fasce d’età e di competenza.

Smarty Puzzle Pytagora (evoluzione del vecchio Pytagora, uno dei cavalli di battaglia di Creativamente), è un gioco semplice e avvincente, con quattro livelli di difficoltà, per comprendere e divertirsi con la matematica.

Partendo dai più piccoli (3-6 anni) i cuccioli ludici potranno apprendere la numerazione usando solo i pezzi dallo 0 al 9 e unendoli sul tavolo in varie combinazioni, mentre dai 6 anni si inizieranno le prime operazioni introducendo i pezzi con addizione e sottrazione.

A partire dagli 8 anni, spazio a moltiplicazione e divisione e infine ragazzi e adulti potranno sfidarsi con uguaglianze sempre più̀ complesse, introducendo parentesi, potenze, radici, frazioni e numeri decimali.



Rispetto alla versione precedente, si è deciso di dare maggior spazio alle operazioni, con il raddoppio del numero di pezzi di puzzle (da 126 a 252) che potranno combinarsi tra di loro sul piano di gioco e l’introduzione della variante con due dadi speciali, uno per allenare i più piccoli con la numerazione e l’altro per rendere più avvincente e interattivo ogni turno di gioco.

Il nuovo Smarty Puzzle Pytagora è dunque una scatola più ricca con cui si possono fare ben sei giochi diversi.

Oltre al Pytagora già conosciuto, si potrà provare la versione Basic (fino ai sei anni), la Pro (dai dieci in su), il gioco “Le tabelline” per allenarsi e due varianti pensate per i giovanissimi: “Il numero” e “Il quadrato”.

Smarty Puzzle Pytagora va ad arricchire positivamente la già buona famiglia degli Smarty Puzzle, giochi basati sull’utilizzo di pezzi di puzzle tutti uguali, in modo che si possano attaccare tutti tra loro, e fatti di Eva (il materiale dei tappetini del mouse) accoppiato a un foglio plastificato, in modo tale da renderli ultra resistenti e adatti anche ai più piccoli.

Per Creativamente (ditta che, occorre ricordarlo, utilizza per i suoi giochi solo prodotti italiani) un nuovo successo garantito.