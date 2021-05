Skating Mestre, una tre giorni alla Bissuola

Una tre giorni dedicata al pattinaggio artistico al Pattinodromo Arcobaleno di via Tevere, al parco della Bissuola, che riapre alle gare dopo le chiusure imposte dalla pandemia da Covid19 e a seguito dei lavori dei mesi scorsi, che hanno visto la realizzazione della copertura sulla pista.

Chiuderanno domenica 2 maggio, le gare del “Campionato MSP D.Bettinelli”, ospitate dalla società Skating Mestre.

Al via delle competizioni presente per l’Amministrazione comunale il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello. Con lui Giusi Turcati, responsabile dell’associazione.

Lo “Skating Mestre” è una storica compagine di pattinaggio che opera sul territorio dal 1984, prima come “Club pattinatori Mestre” e poi, dopo la fusione con il “Roller club Mestre”, dal 2001 con l’attuale denominazione.

“La giornata di oggi è importante – ha affermato Tomaello – perché inauguriamo una delle ultime opere portate a termine dell’impiantistica sportiva del Comune e, inoltre, grazie allo ‘Skating’ viene ospitata in questa struttura una manifestazione che, nel rispetto delle normative anti Covi19, ci permette di tornare a vedere all’aperto e dal vivo un evento sportivo”.

“Il nostro obiettivo – ha proseguito Tomaello – è rendere gli impianti sicuri per i cittadini, per gli atleti e per il pubblico. E i lavori portati avanti su questa struttura ne sono la dimostrazione. E’ veramente un piacere iniziare a vivere, anche attraverso lo sport, questo ritorno in sicurezza ad una graduale normalità”.