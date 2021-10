Opposizione: “Sindaco di Venezia venga a rispondere in aula sul sospetto conflitto di interessi”

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

In questi mesi sono emerse notizie inquietanti sulla stampa, che il sindaco deve chiarire.

⁃ innanzitutto il cosiddetto “Blind trust” che dovrebbe occuparsi degli interessi privati del sindaco, è tutt’altro che cieco, non solo perché il terreno dei Pili è un terreno che Brugnaro sa benissimo di avere (e di conseguenza sa bene che le scelte amministrative su quella zona hanno delle ricadute sul suo patrimonio) ma anche perché il trust è amministrato, come riportato dall’ inchiesta giornalistica, da persone di fiducia del sindaco che sono “manager delle società di Brugnaro”;

⁃ la società abate Zanetti è stata prima ceduta dal Brugnaro sindaco al Brugnaro imprenditore e poi è passata alla gestione dei musei civici, sempre durante l’amministrazione Brugnaro. La società, da quanto si apprende dall’inchiesta, era in forte perdita al momento della cessione alla fondazione musei;

⁃ Come riportato dalle inchieste giornalistiche, l’area immobiliare veneziana dei «Pili» vale almeno 70 milioni di euro in più secondo lo stesso proprietario. La dimostrazione che l’area in oggetto ha un apprezzamento potenziale del suo valore del 366% alla luce dei progetti di sviluppo della stessa area contenuti nel Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) varato dalla stessa giunta Brugnaro, è contenuta nel bilancio consolidato 2020 della LB Holding;

⁃ Inoltre la campagna elettorale di Brugnaro è stata finanziata, a quanto pare, dalle stesse società appartamenti al trust, a riprova del fatto che il blind trust ci vede benissimo;

⁃ Nel 2019 è stata votata una delibera di cambio di destinazione d’uso in consiglio Comuale e nelle more dell’approvazione il terreno è stato venduto da un privato alla società Reyer riconducibile al Sindaco, senza che sia stata data alcuna comunicazione al consiglio e con evidente conflitto di interessi;

Stanti le notizie riportate dal quotidiano, riteniamo che la città abbia il diritto di conoscere la verità e che il Sindaco debba chiarire questa vicenda.

Se fosse vero che un terreno è stato venduto ad una società del Sindaco nei giorni in cui sullo stesso terreno stava per essere approvata una variante urbanistica in Consiglio Comunale, la cosa sarebbe di una gravità inaudita.

La vicenda emersa non è solo una questione etica, ma è legata alla possibile interferenza di alcuni interessi privati con la gestione della cosa pubblica.

Riteniamo che per il bene delle città sia necessario che il Sindaco chiarisca tali fatti. Brugnaro in queste settimane non ha voluto farlo autonomamente, per questo siamo stati costretti (qualche settimana fa) a richiedere la convocazione di un consiglio straordinario .

Giovedì prossimo Brugnaro dovrà chiarire la vicenda in Consiglio comunale, le cui sedute sono pubbliche anche se si svolgono ancora a distanza.

Monica Sambo capogruppo PD

Pierpaolo Baretta PD

Gianfranco Bettin capogruppo verdi e progressisti

Marco Gasparinetti capogruppo terra e acqua 2020

Giovanni Andrea Martini capogruppo tutta la città insieme

Cecilia Tonon capogruppo Venezia è tua

Sara Visman capogruppo M5S