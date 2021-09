Sindaco Brugnaro in conflitto di interessi? Interrogazione di Fratoianni: inviare ispettori

Sindaco Brugnaro in conflitto di interessi? Dopo l’interrogazione della senatrice veneziana Orietta Vanin (M5S), arriva oggi quella del tutto similare del deputato e segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

Si tratta della seconda interrogazione scatenata dall’articolo di ‘Domani’ sull’area dei ‘Pili’ e sul sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

L’interrogazione di Fratoianni, depositata alla Camera di venerdì scorso e visionata dalla agenzia giornalistica ‘Dire’, si rivolge al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, e chiede di effettuare verifiche:

“in particolare tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica”, in merito “al presunto conflitto di interessi che coinvolgerebbe il sindaco di Venezia in relazione alla costruzione di opere all’interno del Piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030 su terreni la cui proprietà è riconducibile allo stesso sindaco e il rifinanziamento con parte degli 1,39 miliardi di euro assegnati a Venezia a fine 2019 all’interno del fondo progettazione opere prioritarie del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili”.